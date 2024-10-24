Палеороботы помогут раскрыть важную загадку эволюции

Переход из воды на сушу — одно из самых значимых событий в истории жизни на Земле. Группа робототехников, палеонтологов и биологов использовала роботов для изучения того, как около 390 миллионов лет назад грудные и брюшные плавники древних рыб изменились, сделав возможным перемещение животных по суше. Результаты работы опубликованы в журнале Science Robotics.

Переход с воды на сушу изучают с помощью анализа окаменелостей. Но получаемая таким образом информация ограничена. Заполнить пробел могут роботы для моделирования движений первых сухопутных животных.

Для создания роботов ученые вдохновлялись современными «ходячими рыбами» илистыми прыгунами, а также использовали окаменелости древних рыб. Сейчас они завершают работу и готовятся к экспериментам, которые проведут в течение следующего года. Также они надеются, что их подход протестируют другие научные группы.

«Мы хотим знать, например, сколько энергии требовалось для разных моделей ходьбы или какие движения были наиболее эффективными. Эти данные могут помочь подтвердить или оспорить существующие теории о том, как эволюционировали эти ранние животные», — пояснили авторы.

Ранее ученые нашли крупного зверя, обитавшего на болотах рядом с динозаврами.