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Найдено вещество для защиты растений от засухи

Nature: обработка веществом стомидазолоном может защитить растения от засухи

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Depositphotos

Ученые получили вещество для эффективного управления устьицами (порами) у растений. Эти структуры отвечают за регулирование воды в организме растения. Открытие, опубликованное в журнале Nature Communications, поможет бороться с неурожаями во время засух.

Устьица — это микроскопические поры, расположенные на поверхности листьев растений. Они необходимы для фотосинтеза (получения сахара и кислорода с помощью энергии света) и испарения воды из листьев, необходимого для транспорта питательных веществ и контроля температуры.

В новом исследовании ученые показали, что вещество стомидазолон блокирует образование устьиц у растений. При этом вещество не влияло на рост растения. В будущем оно может стать средством для защиты растений от засухи.

«Использование этого вещества для уменьшения плотности устьиц заставляет растения терять меньше воды, помогая им сохранить влагу в сухих средах, не мешая росту», — заключили авторы.

Ранее ученые выяснили, что лоси помогают волкам уничтожать северных оленей.

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