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Ученые совершили прорыв в лечении рака

Nature: новый препарат может остановить неконтролируемое деление раковых клеток

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Ученые из Медицинского центра Лангон Хелс (NYU Langone Health) и Онкоцентра Perlmutter (оба в США) создали препарат, нацеленный на мутантную версию белка HER2, которая вызывает неконтролируемое деление клеток и формирование опухолей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

HER2 связан с развитием ряда онкологических заболеваний, особенно рака молочной железы. Новые антитела, разработанные учеными, способны избирательно распознавать мутантную версию этого белка, не затрагивая его нормальные аналоги в здоровых клетках. Это снижает риск побочных эффектов, что является ключевым преимуществом по сравнению с существующими методами терапии.

Используя инновационные методы, ученые смогли создать антитела, которые различают практически идентичные версии белка — мутантную и нормальную, что ранее считалось чрезвычайно сложной задачей. Криоэлектронная микроскопия помогла получить детализированные атомные изображения белка, позволив ученым точно настроить антитела для блокировки мутантного HER2.

Кроме того, команда разработала биспецифическую молекулу, активирующую Т-клетки иммунной системы. Эта молекула не только распознает мутантный HER2, но и направляет Т-клетки на уничтожение раковых.

Эксперименты на мышах показали значительное уменьшение роста опухолей без серьезных побочных эффектов. Это открытие дает надежду на разработку более точных и эффективных методов терапии различных видов рака.

Ученые продолжают работу над усовершенствованием антител, стремясь адаптировать их для борьбы с другими видами раковых мутаций и охватить более широкий круг пациентов.

Ранее ученые выяснили, что раковые клетки можно «заморить голодом».

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