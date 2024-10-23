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Стало известно, какая вода может повысить риск болезней сердца на 42%

ЕНР: мышьяк в питьевой воде повышает риск заболеваний сердца

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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Колумбийского университета установили, что длительное воздействие мышьяка в питьевой воде увеличивает риск развития болезней сердца на 42%. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives.

В исследовании приняли участие 98 250 учителей, других сотрудников сферы образования и медсестер. Ученые проанализировали привычки добровольцев и их образ жизни, а также собрали данные о том, где испытуемые проживали до начала исследования.

Исследователи исключили людей старше 85 лет и тех, у кого в прошлом были заболевания сердца. Затем они сопоставили данные о здоровье участников с информацией о содержании мышьяка в питьевой воде по месту жительства.

Результаты показали, что люди, которые в течение десяти и более лет подвергались воздействию высоких концентраций мышьяка в воде, на 42% чаще страдали от заболеваний сердца. Такая зависимость сохранялась даже при учете других факторов риска, таких как повышенное давление, курение и низкий уровень физической активности.

Мышьяк – это природный тяжелый металл, который может попадать в воздух, воду и почву. Наибольшая его концентрация в грунтовых водах наблюдается в Новой Англии, северной части Среднего Запада и некоторых западных штатах США. Основной путь проникновения металла в организм человека – через питьевую воду.

Ученые отметили, что воздействие даже небольших доз мышьяка может привести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой, иммунной и эндокринной систем. Особому риску подвергаются люди, использующие частные колодцы без регулярного контроля качества воды.

Ранее ученые обнаружили токсичные «вечные химикаты» в бутилированной воде по всему миру.

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