Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, о каких проблемах с питанием говорят ломкие ногти

Daily Mail: ломкие ногти могут говорить о дефиците белка и железа

close
Shutterstock

Ломкие и слоящиеся ногти могут говорить о дефиците белка и железа в рационе. Об этом изданию Daily Mail рассказал американский гастроэнтеролог и терапевт Саурaб Сетхи.

Врач объяснил, что ногти, состоящие из кератина, теряют свою структуру при недостатке белка, который содержится в таких продуктах, как яйца и нежирное мясо. Министерство здравоохранения США рекомендует потреблять 0,8 грамма белка на килограмм массы тела. Для человека весом 68 кг суточная норма белка составляет около 54 граммов.

Железо также играет важную роль в поддержании здоровья ногтей, обеспечивая их кислородом через гемоглобин. Это сложный белок, основной компонент красных кровяных клеток, переносящий кислород от легких ко всем тканям организма. Недостаток железа не только делает ногти ломкими, но и повышает риск проблем с сердцем. Сетхи отметил, что мужчинам рекомендуется потреблять около восьми миллиграммов железа в день, а женщинам — 18 миллиграммов до 50 лет и восемь миллиграммов после 51 года.

Лучшими источниками железа выступают красное мясо, печень, моллюски, фасоль, шпинат, тыквенные семечки, изюм и темный шоколад.

Гастроэнтеролог предупредил, что при употреблении богатых железом и белком продуктов важно не перестараться. Избыток белка может вызвать проблемы с пищеварением, а слишком большое количество железа повышает риск развития заболеваний печени и диабета.

Ранее эндокринолог рассказала о негативных последствиях дефицита йода в организме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами