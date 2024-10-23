Биологи объяснили причину появления божьих коровок в Москве

В Москве нет нашествия божьих коровок, их появление в некоторых районах столицы вызвано сезонными причинами. Об этом РИА Новости рассказали в московском департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

По словам биологов, наблюдаемое жителями столицы появление большого количества божьих коровок не является нашествием насекомых. Причина появления божьих коровок на окнах заключается в поиске насекомыми в преддверии холодного сезона мест для зимовки. Окна домов сейчас хорошо прогреваются на солнце, поэтому божьи коровки там концентрируются. Это сезонное явление.

18 октября сообщалось, что во время фитосанитарного контроля крупной партии мандаринов, которая ожидала ввоза в Россию, специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора нашли в фруктах средиземноморскую плодовую муху. Насекомые практически полностью уничтожили все 22,6 тонны мандаринов.

Ранее ученые случайно создали аналог паутины Человека-паука.