Найден способ избавить от калечащей операции пациентов с раком прямой кишки

МРТ может помочь пациентам с раком прямой кишки избежать калечащей операции. Это показало исследование, опубликованное в журнале Radiology.

Рак прямой кишки обычно лечат радио- и химиотерапией, но некоторым пациентам требуется удаление существенной части их кишечника. Это спасает от рака, но может привести к необходимости всю жизнь использовать калосборник.



В новом исследовании ученые решили проверить, можно ли определить с помощью МРТ, понадобится ли операция пациенту. В общей сложности они рассмотрели данные 277 пациентов со средним возрастом 58 лет, у которых был рак прямой кишки.

Вместе с эндоскопией МРТ может избавить от необходимости проведения операции. Эти методы позволяют определить, осталась ли у человека опухоль. Если ее нет — ему не нужна и операция. Ученые планируют улучшить метод и достичь точности в 99%.

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