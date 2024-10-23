Названы болезни, которые в разы повышают риск внезапной сердечной смерти

Риск внезапной сердечной смерти в течение жизни в четыре раза выше у людей с шизофренией. Депрессия и другие расстройства психики увеличивают риск в два раза. Это показало исследование, опубликованное в журнале Heart.

Ученые изучили все случаи смерти 45,7 тысячи жителей Дании в возрасте от 18 до 90 лет в течение 2010 года.

Число случаев внезапной сердечной смерти было в 6,5 раз выше среди лиц с психическими расстройствами, чем среди населения в целом. Риск был в два раза выше у людей с депрессией, в 3 раза выше среди людей с биполярным расстройством и в 4,5 раза выше среди людей с шизофренией. При этом разрыв сокращался в более старшем возрасте, то есть у пожилых людей с болезнями психики риск остановки сердца был почти таким же, как у здоровых сверстников.

Ученые подсчитали, что 18-летний человек с любым типом психического расстройства может рассчитывать прожить примерно на 10 лет меньше, чем человек того же возраста без любого из этих состояний — 68 лет вместо 78 лет.

Хотя нельзя делать окончательных выводов о причинах наблюдаемой связи, ученые считают, что в будущем им удастся снизить риск летального исхода при психических расстройствах. Примерно в половине случаев внезапной сердечной смерти предшествуют симптомы.

«Если эти симптомы не игнорировать, а быстро реагировать, это приведет к пятикратному увеличению выживаемости после остановки сердца», — объяснили авторы.

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