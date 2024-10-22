Ученые выяснили, что раковые клетки можно «заморить голодом»

Ученые из Института Ван Андела (США) установили, что лишение раковых клеток доступа к жирам делает их чувствительными к ферроптозу — окислительному самоуничтожению. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Chemical Biology.

По словам ученых, раковые клетки могут «воровать» находящиеся в организме жиры и использовать их как топливо для своего развития. Исследователи стремились выяснить, можно ли остановить этот процесс.

Ученые сосредоточились на ферроптозе — типе клеточного самоуничтожения, который возникает, когда молекулы жира в раковых клетках повреждаются. В последние годы ферроптоз привлек внимание онкологов как новая перспективная стратегия для борьбы с раком.

Раковые клетки обычно избегают естественных иммунных процессов, ведущих к их устранению. Однако ферроптоз может быть исключением, потому что опухолевые клетки не могут обходиться без доступного источника энергии. Предварительные лабораторные эксперименты показали, что ограничение доступа раковых клеток к жирам делает их уязвимыми для ферроптоза и препаратов, вызывающих этот процесс.

Несмотря на многообещающие результаты, ученые подчеркивают, что необходимо провести дополнительные исследования на других моделях рака. Также ведется работа над изучением влияния диеты на активность жировых клеток и ферроптоз.

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