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Ученые выяснили, как формируются канавки на поверхности носа собак

Current Biology: края канавок на носу собак образуются над кровеносными сосудами

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University of Geneva

Носы многих млекопитающих, включая собак, хорьков и коров, имеют канавки, которые собраны в многоугольники. Они помогают сохранять влагу и улавливать запахи. В Женевском университете изучили, как они формируются у эмбрионов. Результаты опубликованы в журнале Current Biology.

Ученые использовали метод флуоресцентной микроскопии, который позволяет получать объемные изображения биологических структур. Они обнаружили, что рост разных слоев кожи приводит к образованию куполов. Поддержкой для них служили кровеносные сосуды. При этом складки кожи находились точно под сетью сосудов.

Исследование поможет объяснить образование других биологических структур, связанных с наличием кровеносных сосудов.

До этого ученые создали вакцину для обратимой стерилизации собак обоих полов. Препарат на год блокировал действие половых гормонов. Работа над ним велась с 2009 года.

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