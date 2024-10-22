Ученые открыли новые бактериальные токсины для борьбы с микробами

Израильские ученые из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили новую группу бактериальных токсинов, которые могут уничтожать вредные бактерии и грибы, не нанося ущерба другим организмам. Исследование опубликовано в журнале Nature Microbiology (NatMicrobiol).

Как показал анализ, открытые вещества оказались закодированы в геномах некоторых бактерий. Микроорганизмы используют их в качестве оружия для борьбы с конкурентами.

Команда идентифицировала специфические белковые токсины в более чем 105 тыс. микробных геномов и выделила девять соединений. Ученые также обнаружили пять генов антитоксинов, которые защищают бактерии от самоуничтожения.

Исследователи выяснили, что белковые токсины проявляют мощную активность против ряда патогенных грибков, не затрагивая при этом беспозвоночных и макрофаги.

Эксперименты показали, что токсины нацелены на основные клеточные процессы, такие как клеточная мембрана, ДНК или деление клеток.

Структурный анализ двух комплексов белков иммунитета к токсинам дополнительно подтвердил, что некоторые из этих веществ могут разрушать ДНК в целевых клетках.

По словам авторов открытия, обнаруженные белки могут помочь в борьбе с устойчивыми к антибиотикам патогенами.

Ранее ученые нашли в бактериях вещества против возбудителей туберкулеза и дифтерии.