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В Чили создали первую в мире вакцину для стерилизации собак на время

AFP: разработан препарат, на год лишающий собак способности размножаться

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Depositphotos

Ученые Чилийского университета создали первую в мире вакцину, которая стерилизует собак на один год. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

По словам авторов разработки, инъекция под названием Egalitte предотвращает половое поведение и размножение животного, предлагая альтернативу необратимой хирургической кастрации. Команда работала над этим проектом с 2009 года.

Препарат стимулирует выработку антител и останавливает выработку половых гормонов как у самцов, так и у самок собак.

Исследователи отметили, что Egalitte запатентовали в 40 странах, включая Аргентину, Бразилию, США и государства Евросоюза.

Ученые полагают, что вакцина может стать решением для хозяев, которые опасаются осложнений из-за хирургической кастрации. В редких случаях эта процедура приводит к остановке сердца и дыхания у питомцев.

Также существует метод временной стерилизации собак с помощью гормонального импланта под кожу, который, однако, тоже сопряжен с риском побочных эффектов.

Ранее в России начали разработку вакцины против аллергии на собак.

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