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Стало известно, в сосудах какой конечности чаще формируются опасные тробмы

Daily Mail: тромбоз глубоких вен чаще возникает с левой стороны тела

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По словам Гарета Ная, старшего преподавателя анатомии и физиологии Честерского университета, тромбоз глубоких вен чаще возникает в нижней части левой ноги. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Исследования показывают, что асимметрия кровеносной системы человека может объяснять, почему тромбоз глубоких вен (ТГВ) чаще возникает в левой ноге. Это связано с тем, что сердце, расположенное не по центру, а слева, распределяет кровь по организму с разной интенсивностью.

По словам Ная, тромбы в глубоких венах на 60% чаще образуются в нижней части левой ноги, чем в правой. Это связано с тем, что кровоток замедляется по мере удаления от сердца, особенно в левой части тела. Замедление кровообращения, особенно в ногах, увеличивает риск застоя крови, что и ведет к образованию тромбов.

Ученый добавил, что специфическая анатомия кровеносных сосудов левой ноги, где они пересекаются с туловищем, также повышает вероятность ТГВ.

Отмечается, что последствия тромбоза глубоких вен могут быть очень опасными. При «отрыве» тромба от места первоначального формирования существует риск его попадания в легкое. Это может вызвать потенциально летальную тромбоэмболию легочной артерии — острое нарушение кровообращения.

Ранее был назван неочевидный фактор риска тромбоза.

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