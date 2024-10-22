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Врач объяснила, что влияет на скорость пищеварения

Врач Федосьина: на скорость пищеварения влияют шесть факторов

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Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

На скорость переваривания пищи влияют шесть основных факторов: тип пищи, ее количество, возраст человека, уровень физической активности, состояние ЖКТ и уровень обезвоживания организма. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Европейского Медицинского Центра (EMC) Екатерина Федосьина.

«Общее время, которое нужно для полного переваривания пищи и прохождения через пищеварительную систему, — от 24 до 72 часов. Но это время может значительно варьироваться в зависимости от нескольких факторов. Так, важную роль играет тип пищи. Так, углеводы — фрукты, овощи и злаки — обычно перевариваются быстрее — от получаса до двух часов. А белкам — мясу, рыбе — нужно больше времени — два-четыре часа в желудке. Жиры перевариваются дольше всего — шесть и более часов», — рассказала врач.

Кроме того, важно учитывать, сколько съел человек. Организму требуется больше времени для обработки большего количества пищи. Метаболизм, возраст, пол и генетические факторы тоже влияют на скорость пищеварения.

«Например, у молодых людей метаболизм обычно быстрее, чем у пожилых. На скорость пищеварения влияет и уровень физической активности. Регулярные занятия спортом стимулируют перистальтику кишечника. Также важный фактор — состояние здоровья человека. Заболевания пищеварительной системы — гастрит, язва или синдром раздраженного кишечника могут замедлять или ускорять пищеварение. Кроме того, важен уровень гидрации. Достаточное потребление воды необходимо для нормального функционирования пищеварительной системы», — заключила врач.

Ранее врач рассказала, в каком случае нельзя есть хлеб.

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