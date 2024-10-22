Ученые назвали психологический трюк для склонения друзей на свою сторону

Американские психологи из Калифорнийского университета выяснили, что откровенное высказывание своих чувств об общем друге в приятельской беседе может изменить социальную динамику в пользу говорящего. Исследование опубликовано в научном журнале Evolution and Human Behavior (EHB).

В новой работе команда стремилась лучше изучить проблемы дружбы и взаимоотношений. Специалисты хотели выяснить, как люди конкурируют за внимание и привязанность своих друзей.

Чтобы проверить теорию, исследователи провели шесть экспериментов с 1723 добровольцами. Тесты были разработаны для определения, может ли выплеск эмоций действительно повлиять на слушателей.

Участникам предложили прочитать один из нескольких монологов по различным сценариям, распределенным случайным образом. В некоторых из зарисовок герой выражал разочарования и обиду по отношению к знакомому, например, из-за отмены планов на совместный ужин в последнюю минуту.

В некоторых экспериментах для сравнения были включены дополнительные условия: нейтральные сплетни, в которых говорящий делился не вызывающей споров информацией о цели, и высказывание мыслей о несоциальных проблемах, таких как неисправности автомобиля, чтобы увидеть, оказывают ли высказывания мыслей о субъекте, не являющемся человеком, такое же воздействие на восприятие слушателей.

После прочтения текстов участников попросили оценить свои чувства близости и симпатии как к говорящему, так и к цели его высказываний.

Во всех экспериментах участники сообщали, что когда их герой выплескивал эмоции, они ощущали себя ближе к нему и симпатизировали ему больше, чем объекту его высказываний.

Этот эффект оказался уникальным для выражения чувств. Если говорящий использовал откровенно уничижительный язык, чтобы критиковать объект, слушатели не сообщали, что говорящий им нравился больше.

Фактически уничижение часто имело обратный эффект, приводя к снижению чувства близости к говорящему, что говорит о том, что открытый негатив наносит вред репутации говорящего.

Результаты также показали, что если в тексте подразумевалось соперничество между говорящим и объектом, положительные эффекты от выплеска эмоций исчезали, даже если в речи не было уничижительных оборотов.

Ранее ученые назвали самую изощренную тактику для создания сплетен.