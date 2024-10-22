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В иорданской Петре нашли секретную гробницу набатейского народа

Arkeonews: под Эль-Хазне нашли гробницу набатейского народа

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Graham Racher/Wikimedia Commons

Археологи обнаружили секретную гробницу в городе Петра на территории современного Иордана. Об этом сообщает Arkeonews.

Гробница, содержащая по меньшей мере 12 скелетов людей и множество артефактов, была обнаружена под сокровищницей Эль-Хазне. Это богато украшенное сооружение было вырезано в скалах из розового песчаника. Его возраст составляет по меньшей мере 2000 лет. В 2007 году комплекс был объявлен одним из чудес света. Хотя не было обнаружено никаких скелетных остатков, многие считали, что Эль-Хазне является мавзолеем.

В 2003 году были обнаружены дополнительные скрытые подземные камеры. В этом году ученые использовали радар для обнаружения подземных объектов без раскопок. Полученные данные позволили им получить разрешение от властей на раскопки. В результате археологи нашли гробницу, которая отличалась от ранее обнаруженных хорошей сохранностью. В камере содержалась полные скелеты и артефакты из бронзы, железа и керамики.

«Это чрезвычайно редкое открытие — в течение двух веков Петру исследовали археологи, но ничего подобного не было обнаружено раньше», — отметили ученые.

Захоронение поможет лучше понять обычаи захоронения набатеев — полукочевого арабского народа. От них почти не осталось письменных памятников. Однако в литературе набатейское общество описывается как более равноправное, чем у других народов.

Ранее в Чехии нашли 130 могил нитринской культуры на месте будущей дороги.

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