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Стало известно, когда запах изо рта может указывать на рак

Pronews.gr: запах изо рта может указывать на мутацию в противоопухолевом гене

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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Медики из Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) установили, что неприятный запах изо рта может быть признаком мутации в гене SELENBP1, связанной с повышенным риском рака. Об этом сообщает издание Pronews.gr.

Неприятный запах изо рта, сопровождающий развитие некоторых заболеваний, называют галитозом. Это симптом, который может указывать на проблемы в полости рта или во всем организме. В частности, неприятный запах изо рта может быть первым проявлением рака гортани. Кроме галитоза, к тревожным сигналам заболевания относятся: ощущение комка в горле, хрипота, частый кашель, затрудненное дыхание, потеря веса и хроническая усталость.

Более точный маркер онкологических заболеваний выявили в ходе эксперимента. Ученые обнаружили, что у пациентов с галитозом повышен уровень метантиола и диметилсульфида (соединений серы, придающих дыханию неприятный запах) в выдыхаемом воздухе. Оказалось, что эти соединения связаны с мутацией в гене SELENBP1, который отвечает за расщепление серы и подавление опухолевого роста. Нарушения в работе этого гена могут увеличить риск развития онкологических заболеваний.

Ранее была найдена связь между внутриматочными спиралями и раком молочной железы.

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