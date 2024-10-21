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Найдено новое полезное свойство рыбьего жира

Nutrients: рыбий жир ускоряет восстановление мышц у стареющих мышей

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Depositphotos

Ученые из Университета Южной Флориды установили, что добавки с рыбьим жиром могут ускорить заживление мышц у стареющих крыс. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Эксперимент проводился на старых (в возрасте 22 месяцев) и взрослых (в возрасте восьми месяцев) крысах. Перед началом исследования ученые убедились, что восстановление мышечных клеток после травмы у стареющих крыс происходило медленными темпами.

В рацион животных ввели добавки рыбьего жира (содержащие 45% эйкозапентаеновой кислоты и 10% докозагексаеновой кислоты) и приступили к наблюдению за скоростью регенерации. Через семь дней у 78% старых крыс заживление мышечных повреждений по скорости сравнялось с их молодыми сородичами. Ученые предположили, что рыбий жир может усиливать повторное запечатывание и восстановление клеточных мембран, тем самым способствуя ускоренному восстановлению.

Ученые отметили, что прием добавок рыбьего жира может принести пользу и человеку. По словам исследователей, что пожилые люди сравнительно меньше участвуют в физически напряженной деятельности, однако они подвержены механическим мышечным травмам во время своих обычных тренировок и повседневных занятий. Аналогичную опасность представляют падения. Даже при отсутствии переломов они могут привести к мышечным ушибам.

Ранее ученые выяснили, что лекарства могут приводить к недостатку витамина B1 в мозге.

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