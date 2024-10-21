Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, как предотвратить 80% инсультов

Strokе: существует четыре ключевых меры защиты от инсульта

close
Depositphotos

Специалисты из Американской ассоциации инсульта (подразделения Американской кардиологической ассоциации) установили, что предотвратить это опасное событие можно четырьмя способами. К ним относятся правильное питание, отказ от курения, физическая активность и управление факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний с помощью медикаментов. Результаты исследования опубликованы в журнале Stroke.

По мнению специалистов Американской кардиологической ассоциации, до 80% инсультов можно избежать, осуществляя эти защитные меры. Подробнее они описаны в научной работе, которая заменяет рекомендации 2014 года.

Новое исследование предлагает врачам актуальные стратегии профилактики инсульта у людей без предшествующей истории заболевания. Особое внимание уделяется выявлению и управлению факторами риска, такими как высокое кровяное давление, избыточный вес, высокий уровень холестерина и сахара в крови. Также подчеркивается роль социальных детерминант здоровья, которые могут влиять на вероятность инсульта, и важность обеспечения доступности информации для пациентов с разным уровнем образования и языковыми навыками.

Отдельный блок рекомендаций касается здоровья женщин. Он информирует о необходимости скрининга на факторы риска инсульта, такие как использование оральных контрацептивов, гипертония во время беременности и другие осложнения. Эксперты отмечают, что соблюдение этих рекомендаций может не только снизить риск инсульта, но и помочь в профилактике деменции, также связанной со сбоями в работе мозговых сосудов.

Ранее был назван лучший препарат для восстановления после инсульта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами