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Ученые рассказали, какие тренировки могут заменить «Виагру»

Sexual Medicine: кардиотренировки помогают устранить проблемы с потенцией

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Выполнение кардио-упражнений не реже четырех раз в неделю может стать ключом к решению проблем с эректильной функцией. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Дании. Результаты исследования опубликованы в журнале Sexual Medicine.

Чтобы выяснить, какие упражнения наиболее эффективны в поддержании потенции, ученые проанализировали все посвященные этому вопросу научные работы, опубликованные в период с 2006 по 2016 год. Результаты показали, что умеренные и интенсивные кардиотренировки полезны как для профилактики эректильной дисфункции, так и в ее восстановлении при наличии проблем.

Исследователи отметили, что умеренная интенсивность соответствует прогулке быстрым шагом. При выполнении высокоинтенсивных упражнений повышается потоотделение и учащается дыхание, препятствуя возможности свободно разговаривать. К таким тренировкам относятся бег, езда на велосипеде, ходьба на лыжах.

Ученые объяснили, что физическая нагрузка повышает эластичность кровеносных сосудов по всему телу. Это значит, что через них проходит более мощный поток крови — в том числе и к половым органам. Кроме того, тренировки «учат» сосуды эффективнее расширяться, поскольку стимулируют выработку нейромедиатора оксида азота в теле. Аналогичным эффектом обладает медикамент «Виагра».

Авторы работы добавили, что для укрепления потенции тренироваться нужно четыре раза в неделю по 40 минут в течение полугода. Такова физическая нагрузка, которую в десяти изученных исследованиях находят эффективной.

Ранее ученые назвали самые полезные для мозга физические упражнения.

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