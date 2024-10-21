Лекарства могут приводить к недостатку витамина B1 в мозге, выяснили ученые

Ученые из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гамбурге установили, что некоторые антидепрессанты и противораковые препараты могут вызывать сбои в работе транспортера витамина В1 в мозге. Об этом сообщается на сайте EMBL.

Витамин В1 необходим для выживания клеток и поддержания здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем. Человеческий организм не способен синтезировать это вещество самостоятельно, поэтому его необходимо получать из пищи, такой как лосось, бобовые и коричневый рис.

Новое исследование показало, что некоторые лекарственные препараты могут вызывать скрытый дефицит витамина В1, даже если его уровень в крови остается нормальным. Ученые выяснили, что препараты могут нарушать работу белка-транспортера SLC19A3, который доставляет витамин через кишечник и гематоэнцефалический барьер — структуру головного мозга, регулирующую проникновение в ЦНС различных веществ и соединений.

Используя передовые методы криоэлектронной микроскопии, исследователи смогли детализировать механизм транспорта витамина В1. Они выявили, что мутации в транспортере SLC19A3 могут приводить к тяжелым неврологическим нарушениям. Ученые обнаружили, что блокировать транспорт витамина могут семь лекарств, включая некоторые антидепрессанты и противораковые препараты.

Ранее была раскрыта связь между лекарствами от простуды и шансами на беременность.