Оказалось, что разогревание в СВЧ-печи острой пищи связано с ожогами слизистых

Разогревание в микроволновой печи пищи с острым перцем может спровоцировать ожоги слизистых глаз и носа. Дело в том, что при нагревании из него выделяется вещество — капсаицин, которое при открытии дверцы может спровоцировать эффект распыления перцового баллончика, что приводит к ожогам. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Агаева.

Капсаицин представляет собой вещество, ответственное за жгучий вкус перца чили и других острых перцев. Это вещество и его производные используются в газовом оружии самообороны (газовые пистолеты, баллончики и др.).

«Поэтому запрещено разогревать и готовить в микроволновке острый перец в любых его вариантах и видах, включая варианты сушеного перца, молотого или свежего, использование его как компонента блюда. Во время нагревания капсаицин испаряется, и при открытии дверцы печи он может вызвать сильное жжение в глазах и носоглотке», — отметила врач.

Кроме того, при использовании микроволновой печи следует соблюдать следующие меры предосторожности.

«Чтобы избежать выделение в пищу вредных для организма веществ, например, стирола или свинца, необходимо использовать специально предназначенную посуду для СВЧ-печей — обычно на ней стоит маркировка в виде микроволновой печи и волн, а если это пластик, то еще пометка «PP» с цифрой 5», — рассказала врач.

Помимо этого печь необходимо очищать изнутри раз в неделю, либо чаще по мере загрязнения, чтобы избежать размножения бактерий и, как следствие, инфицирования пищи.

Ранее ученые выяснили, что в микроволновках обитают представители 747 родов бактерий.