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Врач рассказала, как анальный секс может вызвать бесплодие

Врач Ганичкина: анальный секс может спровоцировать воспаление придатков матки

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Незащищенный анальный секс может привести к развитию бесплодия у женщины, если после анального контакта был вагинальный. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, репродуктолог, акушер-гинеколог центра репродукции «Линия жизни» Мария Ганичкина.

«В случае развития инфекционно-воспалительного процесса во влагалище возможно его распространение на вышележащие отделы женской половой системы, в частности, полость матки и придатки, что чревато эндометритом (воспалением в полости матки) и аднекситом (воспалением придатков матки).

Данные состояния напрямую связаны с бесплодием: в случае аднексита может развиться непроходимость маточных труб (и тогда сперматозоид не сможет встретиться с яйцеклеткой, чтобы ее оплодотворить), а эндометрит является одной из причин неудач имплантации эмбрионов при ЭКО и, как следствие, отсутствия наступления беременности», – рассказала врач.

Дело в том, что кишечная микрофлора, присутствующая в прямой кишке, не физиологична для влагалища. Именно это и провоцирует воспаление.

«Поэтому, если вы предпочитаете анальный секс, помните о том, что следует строго использовать презерватив и после анального секса не допускать вхождения во влагалище при половом контакте», – подчеркнула специалист.
Кроме того, анальный секс сопряжен с риском повреждения анального сфинктера, что также может повлечь за собой серьезные осложнения, в том числе зачастую требующие стационарного лечения.

«Слизистая оболочка влагалища и прямой кишки имеют разное строение. Стенки влагалища покрыты многослойным плоским эпителием. В то время, как большая часть слизистой оболочки прямой кишки покрыта цилиндрическим эпителием. Последний имеет более «нежную» структуру и подвержен травматизации.

Таким образом, введение посторонних предметов в прямую кишку ведет к повреждению ее стенки, что может проявляться появлением крови в стуле, а, если у женщины имеются геморроидальные узлы, к прогрессированию геморроя», – рассказала врач.

Ранее врач предупредила об опасных интимных смазках.

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