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Ученые раскрыли секрет превращения древесины в экологичное химическое сырье

SciAdv: бактерии из горячих источников Камчатки ферментируют целлюлозу в этанол

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Unsplash

Американские ученые из Университета штата Северная Каролина раскрыли свойство древесного полимера лигнина, позволяющее получать из него различные химические соединения с помощью ферментирования. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Лигнин придает древесине жесткость и устойчивость к распаду, что делает его сложным материалом для переработки.

В новом исследовании команда раскрыла молекулярное свойство лигнина под названием метокси-содержание. Этот параметр определяет, насколько сложно будет превратить это вещество в промышленные химикаты за счет микробов.

Команда провела опыты с генетически модифицированными тополями с пониженным метокси-содержанием и экстремофильной бактерией Anaerocellum bescii, найденной в горячих источниках на Камчатке. Оказалось, что микроорганизм эффективно перерабатывал древесину тополей вне зависимости от количества лигнина.

Исследователи отметили, что полученные ферменты можно использовать для расщепления целлюлозы на простые сахара и превращения ее в этанол и другие химические продукты.

Ранее ученые нашли способ производства дешевых обезболивающих из древесины тополя.

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