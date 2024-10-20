Ученые назвали черту личности, сокращающую продолжительность жизни

Американские ученые из Университета штата Флорида обнаружили связь между невротизмом и риском преждевременного ухода из жизни от различных причин. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Affective Disorders (JAD).

Невротизм — черта личности, характеризующаяся эмоциональной нестабильностью и склонностью испытывать негативные эмоции, такие как тревога, страх и одиночество.

В новой работе исследователи проанализировали данные около 500 тыс. человек в возрасте от 38 до 73 лет из медицинской базы UK Biobank, охватив период около 13,4 года. За это время из жизни ушло более 43 тыс. участников.

Чтобы учесть другие факторы, которые могут влиять на смертность, такие как возраст, пол, образование, курение и сопутствующие заболевания, такие как диабет или гипертония, ученые использовали статистические модели для корректировки переменных. Это помогло убедиться, что связи, которые они наблюдали между невротизмом и смертностью, не были просто следствием других факторов риска плохого здоровья.

Исследователи обнаружили, что более высокий уровень невротизма был связан с 10% увеличением риска ухода из жизни от любой причины в течение периода наблюдения.

Когда исследователи рассмотрели конкретные причины летальных исходов, они обнаружили, что невротизм был связан с целым рядом рисков смертности, включая респираторные и пищеварительные заболевания, членовредительство и сердечно-сосудистые заболевания.

Ученые отметили, что люди с высоким уровнем невротизма более склонны к рискованному поведению и испытывают трудности со стрессом, что со временем изнашивает организм.

Ранее исследователи выяснили, что отказ от табака продлевает жизнь даже в 75 лет.