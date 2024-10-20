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Использование GPS ухудшает чувство направления, выяснили ученые

JEP: спутниковая навигация ослабляет навыки поиска пути в незнакомой местности

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Евгений Биятов/РИА Новости

Итальянские ученые из Падуанского университета обнаружили связь между использованием спутниковой навигации GPS и сниженной способностью людей самостоятельно определять нужное направление, особенно в незнакомой обстановке. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Environmental Psychology (JEP).

Выводы команды основаны на анализе 23 предыдущих работ, затрагивавших влияние GPS на умение ориентироваться без посторонней помощи.

Общие результаты показали, что частое использование GPS было связано с несколько худшим знанием окружения и чувством направления.

«Использование GPS отрицательно связано со способностью к навигации, в частности со знанием окружающей среды и чувством направления, что свидетельствует о том, что чем больше люди полагаются на GPS, чтобы добраться до места назначения, тем хуже они осознают свои навыки навигации и тем хуже они знают окружающую среду», — заключили авторы исследования.

Ученые подчеркнули двунаправленный характер этой связи. Люди, которые уже испытывают трудности с пространственным обучением или формированием ментальной карты своего окружения, могут чаще обращаться к GPS, что еще больше ослабляет их естественные навыки навигации.

Ранее исследователи добились прорыва в квантовой навигации, способной заменить GPS.

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