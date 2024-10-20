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Ученые выяснили, какие мужчины хуже всего относятся к женщинам

SJP: самые привлекательные и самые некрасивые мужчины равно враждебны к женщинам

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Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Норвежские ученые из Бергенского университета оценили факторы, влияющие на негативное отношение мужчин к женщинам. Исследование опубликовано в научном издании Scandinavian Journal of Psychology (SJP).

Специалисты опросили 473 не состоящих в отношениях мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Участники ответили на вопросы для определения самооценки привлекательности, чувствительности к отвержению, степени одиночества, политических взглядов, зависимостей и восприятия женщин.

Результаты показали, что наиболее враждебны по отношению к противоположному полу оказались мужчины, считающие себя как очень привлекательными, так и очень непривлекательными.

Это указывает на то, что обе крайности спектра самооценки привлекательности могут способствовать негативному отношению к женщинам, хотя основные мотивы могут различаться. Например, мужчины с высокой самооценкой привлекательности могут проявлять нарциссические тенденции, в то время как мужчины, которые считают себя непривлекательными, могут выносить свои разочарования наружу, что приводит к враждебности по отношению к женщинам.

Кроме того, агрессию к женщинам часто испытывают сторонники авторитарных убеждений, предусматривающих строгую социальную иерархию.

Исследование также выявило некоторую связь между игровой зависимостью у мужчин и склонностью к женоненавистничеству.

Ранее ученые выяснили, почему женщины чаще всего отказывают в сексе инцелам — мужчинам, которые по ряду причин не могут найти пару для близких отношений.

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