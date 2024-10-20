Ученые описали вероятный конец Вселенной

Международная группа астрофизиков из Индии и США описала возможный конец Вселенной. Согласно новой теории, космическое пространство может достичь пределов расширения и просто остыть. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных публикаций arXiv.

Выводы специалистов основаны на концепции голографической темной энергии. Темная энергия считается движущей силой расширения Вселенной, однако до сих пор ученые не обнаружили никаких признаков ее существования.

Одним из объяснений такого парадокса служит идея, что и гравитация, и само известное нам трехмерное пространство — на самом деле иллюзия. Согласно гипотезе голографической темной энергии, Вселенная имеет лишь два измерения, однако экзотические квантовые силы на ее поверхности порождают видимость трех измерений.

Следствием этой теории является естественное ускоренное расширение Вселенной, которое мы определяем как темную энергию.

Темная энергия занимает примерно 70% плотности энергии всего космоса. По мере расширения Вселенной плотность как обычной, так и темной материи падает, в то время как темной энергии становится все больше и больше. Чтобы изучить окончательную долгосрочную судьбу Вселенной, исследователи проигнорировали материю и сосредоточились исключительно на эволюции голографической темной энергии.

Они обнаружили, что, как и ожидалось, голографическая темная энергия продолжит расширять Вселенную. Но со временем ее влияние будет медленно сходить на нет и замедлит ускорение. Скорость расширения вселенной начнет неуклонно уменьшаться, пока космос не достигнет почти статического значения.

Исследователи называют этот сценарий «Долгой заморозкой», в отличие от других общеизвестных судеб Вселенной, таких как «Большая заморозка» (ускоренное расширение продолжается безостановочно) и «Большое сжатие» (что-то заставляет Вселенную сжиматься обратно к точке Большого взрыва).

Долгая заморозка — не радужный сценарий. Хотя расширение Вселенной в конечном итоге прекратится, не будет никаких новых источников энергии для всей материи внутри нее. Это означает, что в конечном итоге все звезды погаснут и распадутся, а все субатомные частицы разлетятся друг от друга.

Ранее ученые выяснили, как долго Земля останется пригодной для жизни.