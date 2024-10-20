Российские ученые выяснили, какие челюстные импланты быстрее приживаются в организме

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выяснили, какие челюстные импланты быстрее приживаются в организме. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Челюстно-лицевые дефекты, которые возникают из-за кист, переломов и рака, нуждаются в протезировании. Для этого используют лицевые импланты с ячеистой структурой, которая способствует ускоренному прорастанию костной ткани через пустые ячейки. Диаметр ячеек в решетке бывает разным, и от него зависят скорость приживления и прочность протеза.

Специалисты с помощью 3D-печати изготовили три вида имплантов с диаметром ячеек 1, 2 и 3 мм. Затем протезы установили крысам и морским свинкам с дефектами нижней челюсти.

«Результаты исследования демонстрируют, что процессы формирования ткани внутри импланта начинаются уже через 2 недели после вживления, а активная фаза наступает на 4-9 месяцы. Образование новой ткани происходит быстрее в ячейках, которые имеют увеличенные размеры в 2-3 мм – так скорость приживления протеза сокращается в три раза (по сравнению с диаметром ячейки в 1 мм)», — отметила доцент кафедры «Инновационные технологии машиностроения», ведущий научный сотрудник лаборатории биожидкостей ПНИПУ Полина Килина.

По словам ученых, выводы научной работы позволят перейти к клиническим испытаниям технологии на людях.

Ранее российские исследователи нашли способ повысить прочность костных имплантов.