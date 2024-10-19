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Ученые нашли простой способ снижения риска деменции

Sleep and Breathing: дополнительный сон в выходные снижает риск деменции

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Ученые из Национальной больницы Тайваньского университета в Тайбэе установили, что дополнительный сон в выходные может снизить риск ухудшения когнитивных функций на 74%. Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep and Breathing.

В течение двух лет ученые наблюдали за 215 мужчинами и женщинами старше 65 лет, чтобы изучить связь между сном и риском когнитивных нарушений. Участники эксперимента вели дневники сна и носили акселерометры — устройства, отслеживающие движение объекта в пространстве, — для точного измерения продолжительности сна.

Анализ показал, что около половины добровольцев старались компенсировать недостаток сна на выходных, что, как оказалось, снижало риск когнитивных нарушений на 74%.

Ученые пока не могут точно объяснить, как продолжительный сон защищает мозг от деменции, но предполагают, что дополнительный отдых может способствовать восстановлению нейронных связей и уменьшению воспалительных процессов, связанных с ухудшением когнитивных функций.

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