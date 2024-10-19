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Выбросы углекислого газа из-за пожаров почти утроились в северных лесах, узнали ученые

Science: глобальная эмиссия CO2 выросла на 60% с 2001 года

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Giorgos Moutafis/Reuters

Международная группа ученых из Великобритании, Бразилии, Испании, Нидерландов и США выяснила, что за последние 23 года выбросы углекислого газа (CO2) во всем мире увеличились на 60%, а в некоторых северных лесах показатель возрос почти в три раза. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Команда сгруппировала лесные регионы в так называемые «пиромы» — места, где на характер природных пожаров влияют схожие факторы окружающей среды, климата и воздействия человека. Это позволило выявить ключевые факторы, обусловливающие ухудшение лесопожарной ситуации.

Оказалось, что в одном из крупнейших пиромов, охватывающем бореальные (северные) леса Евразии и Северной Америки, выбросы от лесных пожаров выросли примерно втрое с 2001 по 2023 год.

Значительный рост наблюдался в более широком плане во внетропических лесах и составил дополнительно полмиллиарда тонн CO2 в год, при этом эпицентр выбросов сместился из джунглей в сторону лесов других климатических зон.

Увеличение выбросов оказалось связано с благоприятной для пожаров погодой, например, с жаркими и сухими условиями, наблюдаемыми во время волн тепла и засух, а также с ускорением роста лесов, что создает больше растительного топлива. Обе тенденции подкрепляются быстрым потеплением в высоких северных широтах, которое происходит в два раза быстрее, чем в среднем по миру.

Ранее ученые нашли связь между усиление лесных пожаров и изменением климата.

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