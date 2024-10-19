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Ученые нашли альтернативный способ спасения домашних кошек при отравлении лилиями

AVMA: 87,5% проглотивших токсичные лилии кошек выживает при амбулаторном лечении

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Американские ученые из Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета обнаружили новые возможности для спасения домашних кошек при отравлении ядовитыми лилиями. Исследование опубликовано в научном журнале Американской ветеринарной медицинской ассоциации (AVMA).

Лилии и лилейники вызывают повреждение почек у кошек и приводят к развитию острой почечной недостаточности. Токсичны все части растения – цветы, листья, стебли и даже вода, в которой стояли срезанные цветы.

Ветеринары изучили результаты амбулаторного лечения 112 кошек после воздействия лилий по сравнению с питомцами, находившимся в стационаре. Обе группы животных получали капельницы.

Вопреки предыдущим представлениям, исследование не обнаружило существенной разницы в распространенности острого повреждения почек между стационарными (46,9%) и амбулаторными (43,8%) группами.

Хотя у кошек, находящихся в стационаре, выживаемость составила 100%, а у кошек, находящихся в амбулаторном отделении, — 87,5%, эта разница, хотя и статистически значимая, предполагает, что во многих случаях амбулаторное лечение все же может приводить к благоприятным результатам.

«Наши результаты показывают, что амбулаторное лечение может быть приемлемым вариантом для некоторых кошек, подвергшихся воздействию лилий», — отметили авторы исследования.

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