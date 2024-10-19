Ученые нашли альтернативный способ спасения домашних кошек при отравлении лилиями

Американские ученые из Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета обнаружили новые возможности для спасения домашних кошек при отравлении ядовитыми лилиями. Исследование опубликовано в научном журнале Американской ветеринарной медицинской ассоциации (AVMA).

Лилии и лилейники вызывают повреждение почек у кошек и приводят к развитию острой почечной недостаточности. Токсичны все части растения – цветы, листья, стебли и даже вода, в которой стояли срезанные цветы.

Ветеринары изучили результаты амбулаторного лечения 112 кошек после воздействия лилий по сравнению с питомцами, находившимся в стационаре. Обе группы животных получали капельницы.

Вопреки предыдущим представлениям, исследование не обнаружило существенной разницы в распространенности острого повреждения почек между стационарными (46,9%) и амбулаторными (43,8%) группами.

Хотя у кошек, находящихся в стационаре, выживаемость составила 100%, а у кошек, находящихся в амбулаторном отделении, — 87,5%, эта разница, хотя и статистически значимая, предполагает, что во многих случаях амбулаторное лечение все же может приводить к благоприятным результатам.

«Наши результаты показывают, что амбулаторное лечение может быть приемлемым вариантом для некоторых кошек, подвергшихся воздействию лилий», — отметили авторы исследования.

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