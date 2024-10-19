Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер автор «Стэнфордского эксперимента»

Умер автор «Стэнфордского эксперимента» Филип Зимбардо

close
Andy Kropa/Invision/AP

В возрасте 91 умер психолог Филип Зимбардо, автор широко известного «Стэнфордского эксперимента». Об этом говорится в сообщении Стэнфордского университета, где он работал 56 лет.

«Стэнфордский тюремный эксперимент» был проведен Зимбардо в 1971 году. Он представлял собой исследование реакции человека на ограничение свободы в тюремных условиях и влияние навязанной социальной поведенческой модели. Зимбардо разделил 24 студентов на «надзирателей» и «заключенных», которые жили в условной тюрьме, созданной из подвала факультета психологии.

Преподаватель рассчитывал, что эксперимент продлится две недели, однако его прервали через шесть дней по этическим соображениям. В каждом третьем надзирателе обнаружились садистские наклонности, заключенные оказались сильно морально травмированы, два человека раньше времени были исключены из эксперимента из-за моральной травмы.

Зимбардо подвергся массовой критике за проведение данного эксперимента, при этом сам психолог его защищал. Про эксперимент были написаны несколько книг и сняты фильмы.

В 2018 году американский писатель и ученый Бен Блюм, пообщавшись с «узниками» и «надзирателями» знаменитого опыта над студентами, назвал Стэнфордский эксперимент фейком.

Ранее в Петербурге скончался правнук Федора Достоевского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами