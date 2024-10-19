Умер автор «Стэнфордского эксперимента»

В возрасте 91 умер психолог Филип Зимбардо, автор широко известного «Стэнфордского эксперимента». Об этом говорится в сообщении Стэнфордского университета, где он работал 56 лет.

«Стэнфордский тюремный эксперимент» был проведен Зимбардо в 1971 году. Он представлял собой исследование реакции человека на ограничение свободы в тюремных условиях и влияние навязанной социальной поведенческой модели. Зимбардо разделил 24 студентов на «надзирателей» и «заключенных», которые жили в условной тюрьме, созданной из подвала факультета психологии.

Преподаватель рассчитывал, что эксперимент продлится две недели, однако его прервали через шесть дней по этическим соображениям. В каждом третьем надзирателе обнаружились садистские наклонности, заключенные оказались сильно морально травмированы, два человека раньше времени были исключены из эксперимента из-за моральной травмы.

Зимбардо подвергся массовой критике за проведение данного эксперимента, при этом сам психолог его защищал. Про эксперимент были написаны несколько книг и сняты фильмы.

В 2018 году американский писатель и ученый Бен Блюм, пообщавшись с «узниками» и «надзирателями» знаменитого опыта над студентами, назвал Стэнфордский эксперимент фейком.

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