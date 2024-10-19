Названо растение, которое поможет человечеству пережить изменение климата

Ученые оценили устойчивость различных сортов нута к засухе. Они смогли показать, что эту культуру можно выращивать даже в городских районах. Из-за его засухоустойчивости нут может занять центральное место в продовольственной безопасности мира. Исследование опубликовано в журнале Plant Biotechnology Journal.

Длительные периоды засухи стали реальностью в Центральной Европе из-за изменения климата и представляют серьезную угрозу для продовольственной безопасности. В то же время наблюдается снижение генетического разнообразия культурных растений: мировая продовольственная система становится все более и более однородной. Хотя существует около 7000 съедобных культур, две трети мирового производства продовольствия используют девять из них. Снижение генетического разнообразия повышает восприимчивость растений к болезням и вредителям и снижает устойчивость к засухе и изменению климата.

В настоящее время нут не входит в число растений, на которых базируется глобальный рацион. В новом исследовании ученые смогли вырастить множество разных сортов нута в условиях засухи в ходе полевого эксперимента в районе города Вены. Также они установили наиболее устойчивые сорта с помощью искусственного интеллекта.

«Различные сорта и дикие типы демонстрируют совершенно разные механизмы борьбы с постоянным стрессом засухи. Эта естественная генетическая изменчивость особенно важна для того, чтобы противостоять изменению климата и обеспечить выживание растения. Благодаря высокому содержанию белка и устойчивости к засухе бобовые, такие как нут, являются пищей будущего», — отметили ученые.

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