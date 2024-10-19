Микропластик нашли в выдыхаемом дельфинами воздухе

Американские ученые обнаружили частицы микропластика в воздухе, выдыхаемом дикими дельфинами-афалинами. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS ONE.

Ученые удерживали контейнеры для сбора воздуха над дыхалом каждого дельфина или чуть выше в момент выдоха. У всех 11 исследованных дельфинов в дыхании обнаружили хотя бы одну частицу микропластика.

Дальнейший анализ показал, что микропластик включал фрагменты полиэтилентерефталата, полиэстера, полиамида, полибутилентерефталата и полиметилметакрилата.

Ученые также взяли пробы окружающего воздуха около дельфинов, что позволило им подтвердить, что обнаруженный микропластик не просто находился в воздухе около дыхал животных, а выдыхался ими.

Результаты являются предварительными и ученые не могут сделать никаких выводов о потенциальном воздействии микропластика на здоровье дельфинов. Однако работа подтверждает идею о том, что вдыхание может быть ключевым путем воздействия микропластика на дельфинов, наряду с проглатыванием.

«Мы взволнованы тем, что увидели, поскольку у дельфинов большая емкость легких и они дышат очень глубоко, поэтому мы беспокоимся о том, что этот пластик может сделать с их легкими», — отметили авторы.

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