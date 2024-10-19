Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Микропластик нашли в выдыхаемом дельфинами воздухе

PLoS ONE: легкие дельфинов могут страдать от микропластика

close
MMPA/ESA

Американские ученые обнаружили частицы микропластика в воздухе, выдыхаемом дикими дельфинами-афалинами. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS ONE.

Ученые удерживали контейнеры для сбора воздуха над дыхалом каждого дельфина или чуть выше в момент выдоха. У всех 11 исследованных дельфинов в дыхании обнаружили хотя бы одну частицу микропластика.

Дальнейший анализ показал, что микропластик включал фрагменты полиэтилентерефталата, полиэстера, полиамида, полибутилентерефталата и полиметилметакрилата.

Ученые также взяли пробы окружающего воздуха около дельфинов, что позволило им подтвердить, что обнаруженный микропластик не просто находился в воздухе около дыхал животных, а выдыхался ими.

Результаты являются предварительными и ученые не могут сделать никаких выводов о потенциальном воздействии микропластика на здоровье дельфинов. Однако работа подтверждает идею о том, что вдыхание может быть ключевым путем воздействия микропластика на дельфинов, наряду с проглатыванием.

«Мы взволнованы тем, что увидели, поскольку у дельфинов большая емкость легких и они дышат очень глубоко, поэтому мы беспокоимся о том, что этот пластик может сделать с их легкими», — отметили авторы.

Ранее ученые выяснили, где именно нужно искать жизнь на Марсе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами