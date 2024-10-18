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Врач рассказала, работают ли анализы на выявление депрессии

Врач Абрамова: покупать пакеты анализов для выявления депрессии не стоит

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Пакеты анализов для выявления депрессии не стоит покупать, так как они могут не помочь в выявлении депрессии, рассказала «Газете.Ru» психиатр, психотерапевт Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Абрамова.

«Депрессивное состояние действительно влияет на уровень некоторых гормонов. Например, кортизола, дофамина, серотонина и других. Однако результаты анализов, определяющих гормоны, могут оставаться в пределах нормы даже при наличии депрессивного состояния. Поэтому для диагностики депрессии целесообразно не сдавать анализы, а обратиться к врачу-психиатру или психотерапевту», – рассказала врач.

В ходе клинического осмотра врач может диагностировать различные виды депрессий в зависимости от симптомов пациента.

«Так, депрессивное состояние с классической клинической картиной, проявляется снижением настроения и активности, замедлением движений и мышления и уменьшением удовольствия от жизни. Также в ходе работы с пациентом врач может диагностировать «маскированную» депрессию, когда депрессивное состояние носит «маску» соматического (физического) заболевания. В обоих случаях результаты анализов могут оставаться в пределах нормы и установить правильный диагноз и назначить эффективное лечение может только врач», – рассказала специалист.

Однако, перед консультацией со специалистом можно самостоятельно попытаться распознать депрессивное состояние.

«Для этого можно пройти тест на депрессию (например, тест на депрессию Бэка) и по результатам теста при необходимости обратиться к врачу», – заключил специалист.

Ранее врач перечислил неочевидные причины возникновения депрессии.

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