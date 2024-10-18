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Врач рассказала, в каком случае нельзя есть хлеб

Диетолог Чехонина: при воспалительных заболеваниях ЖКТ хлеб противопоказан

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При воспалительных заболеваниях органов пищеварения, например при обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, из рациона исключаются все виды хлеба, кроме белого из муки высшего сорта, который можно употреблять в подсушенном виде. Остальные сорта могут усугубить течение болезни. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Клиники лечебного питания Федерального центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.

«Так, например, ржаной хлеб может быть вреден при повышенной кислотности желудка. Есть мнение, что частое употребление этого продукта может привести к обострению гастрита. Однако для здорового человека черный хлеб безопасен. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта черный хлеб исключается из рациона на время лечения и диетотерапии. Как только наступает ремиссия, его можно постепенно вводить в небольших количествах», — рассказала диетолог.

А вот с развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета или ожирения хлеб никак не связан.

«Многие люди считают, что употребление хлеба, в особенности белого, в больших количествах может быть вредно для здоровья и повышает риск развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Но прямой связи между этими явлениями и хлебом нет. Ожирение развивается из-за повышенной калорийности рациона, и к нему чаще всего приводит не сам по себе хлеб, а то, что мы на него кладем: масло, сыр или ветчина», – рассказала Чехонина.

Ранее специалисты рассказали, чем полезны различные виды хлеба, как сорт муки влияет на характеристики продукта, к чему может привести полный отказ от него.

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