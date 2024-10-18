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Врач развеяла миф о пользе безглютенового хлеба

Диетолог Чехонина: безглютеновый хлеб не полезнее обычного

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Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Для здорового человек нет необходимости ограничивать рацион и исключать из него хлеб из-за глютена. Безглютеновые сорта хлеба не полезнее обычных, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог Клиники лечебного питания Федерального центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.

Безглютеновый хлеб изготавливается из злаков, не содержащих глютен. Глютен содержится в пшенице, ржи, ячмене и в небольших количествах в овсе.

«Для здорового человека нет необходимости ограничивать свой рацион, поскольку хлеб относится к продуктам здорового питания. Как правило, непереносимость глютена проявляется в молодом возрасте, в детстве или юности. Она сопровождается рядом симптомов со стороны ЖКТ: это диарея, потеря веса и т. д. Без лечения это может привести к дефициту массы тела. Бессимптомное течение этого заболевания невозможно. Если такие симптомы возникают постоянно, необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить их причину. В случае глютеновой энтеропатии необходима строгая коррекция рациона, включая исключение злаков, содержащих глютен», — рассказала диетолог Чехонина.

В случае наличия непереносимости глютена привычные сорта хлеба может заменить кукурузный или гречневый. Кукуруза и гречка не содержат глютен и поэтому продукты, сделанные из таких сортов муки, безопасны для людей с непереносимостью глютена.

Ранее специалисты рассказали, чем полезны различные виды хлеба, как сорт муки влияет на характеристики продукта, к чему может привести полный отказ от него.

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