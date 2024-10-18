Грибам присвоят особый юридический статус

В этом месяце может начаться новая эра охраны мицелия: Великобритания и Чили предложили выделить грибы в отдельную категорию для защиты окружающей среды, наряду с животными и растениями. Об этом сообщает The Guardian.

По плану, который будет представлен на Конвенции ООН о биологическом разнообразии на заседании COP16 в Кали (Колумбия) 21 октября, грибы, плесень, дрожжи и лишайники получат другой, более высокий статус.

Обе страны совместно поддержат инициативу по охране грибов, выступая за их признание как независимого царства жизни в законодательстве и политике. Цель — содействовать их сохранению и внедрению конкретных мер, которые обеспечат их пользу для экосистем и людей в условиях экологического кризиса.

Это предложение основывается на все новых доказательствах важности грибов в восстановлении почвы, связывании углерода из выбросов ископаемого топлива и разложении пластика и загрязняющих веществ.

Микологи подчеркивают, что без грибов большинство растений не смогли бы существовать вне водной среды, и, следовательно, жизнь на Земле в ее нынешнем виде была бы невозможна.

Российский юрист предупредил об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов на территории РФ. Специалист напомнил, что с 2023 года в России вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся охраны редких и исчезающих видов грибов. Например, в список был внесен гриб рядовка мацутакэ.

Ранее микологи открыли древнейший болезнетворный гриб в истории.