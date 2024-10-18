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Найдена связь между COVID-19 и детским диабетом

JAMA: заражение SARS-CoV-2 повышает риск диабета у детей

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Ученые из Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв установили, что у детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет риск развития диабета второго типа после заражения SARS-CoV-2 остается повышенным в течение шести месяцев. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 613 602 добровольца в возрасте от 10 до 19 лет. Их разделили поровну на две группы. В первую вошли пациенты с диагностированным COVID-19, а во вторую — лица с другими респираторными заболеваниями (ОРЗ). Также была проанализирована подгруппа пациентов с ожирением и COVID или ОРЗ, состоящая из двух групп по 16 469 человек.

В ходе исследования оценивалась частота выявления новых случаев диабета второго типа через один, три и шесть месяцев после первичной респираторной инфекции. Результаты показали, что риск развития диабета типа после COVID-19 был значительно выше, чем после других ОРЗ. Вероятность появления этого заболевания еще больше увеличивалась у детей с лишним весом. При этом угроза здоровью сохранялась в течение шести месяцев.

Ученые пока не могут точно объяснить биологические механизмы связи между COVID-19 и диабетом. Они предполагают, что вирус может нарушать работу систем, связанных с выработкой инсулина поджелудочной железой или с процессами регулирования его распределения клеткам

Ранее ученые создали «умный» инсулин для диабетиков.

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