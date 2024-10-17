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Мужчина впал в кому и скончался через пять лет после комариного укуса

NYP: житель США скончался от редкого вирусного заболевания после укуса комара

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Depositphotos

Житель США ушел из жизни после укуса комара, который получил в американском Коннектикуте пять лет назад. Он стал жертвой восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ). Об этом сообщает New York Post (NYP).

49-летний Ричард Павульски, американец польского происхождения, скончался 15 октября после пяти лет борьбы с последствиями восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ). Заболевание, передающееся через укусы комаров, поразило Павульски в 2019 году, когда он расчищал задний двор своего дома. На следующий день после укуса комара мужчина начал испытывать головные боли, тошноту и рвоту, из-за чего его экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у него отек мозга, после чего была проведена операция, однако Павульски впал в кому.

ВЭЛ — это редкий вирус, поражающий центральную нервную систему. После его проникновения в организм возникают головная боль, лихорадка, дезориентация и судороги. Специфического лечения нет, а летальность среди заболевших достигает 33%. Вирус передается людям через укусы комаров, хотя основными носителями считаются лошади.

После двух месяцев в коме Павульски очнулся, но последствия вируса нанесли серьезный ущерб его мозгу, почкам и печени. В течение следующих пяти лет он находился в больницах и домах для инвалидов, страдая от дезориентации и осложнений. На прошлой неделе его состояние резко ухудшилось из-за бактериальных и стафилококковых инфекций, не поддающихся лечению, что привело к отказу органов.

В 2024 году в США зарегистрировано 10 новых случаев ВЭЛ, из которых трое, включая Павульски, скончались от осложнений.

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