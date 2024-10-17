Дезинфицирующие средства могут быть пищей для микробов, выяснили ученые

Ученые из Сиань Цзяотун-Ливерпульского университета установили, что микробы могут адаптироваться к действию чистящих и промышленных средств, поэтому среда в городе становится более благоприятной для первых. Результаты исследования опубликованы в журнале Microbiome.

Команда ученых собрала 738 образцов микробиома из различных локаций Гонконга (метро, жилых зданий, общественных учреждений) и с кожи человека. Анализ с использованием метагеномного секвенирования позволил обнаружить 363 ранее неизвестных штамма микроорганизмов. Некоторые из них приспособились использовать промышленные продукты, такие как чистящие средства, в качестве источников углерода и энергии. Один из таких штаммов — Candidatus Eremiobacterota — ранее был обнаружен только в пустынной почве Антарктики.

Доцент Сиань Цзяотун-Ливерпульского университета Тун Синьчжао, один из авторов исследования, отметил, что штамм Eremiobacterota способен перерабатывать аммоний из чистящих средств и расщеплять остаточный спирт из дезинфицирующих средств. Такие микробы могут вытеснять менее устойчивые штаммы, что представляет угрозу для здоровья, особенно если эти микроорганизмы являются патогенными.

Также были выявлены 11 новых штаммов Micrococcus luteus, которые могут представлять серьезную угрозу для людей с ослабленным иммунитетом, особенно находящихся в больницах. Доктор Тун подчеркнул, что эти штаммы могут способствовать развитию внутрибольничных инфекций, летальность от которых в отделениях интенсивной терапии может достигать 30%.

Кроме того, исследователи описали два новых штамма Patescibacteria — так называемых «нанобактерий», отличающихся небольшими геномами. Один из этих штаммов, найденный на человеческой коже, обладает гены для синтеза антиоксидантов, таких как каротиноиды и убихинон, что указывает на потенциальную взаимовыгодную связь между бактериями и человеком.

Ученые подчеркивают, что понимание метаболических функций этих микроорганизмов поможет создать здоровые микробные экосистемы в городской среде и предотвратить возможные риски для здоровья.

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