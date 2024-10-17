Создана процедура, позволяющая диабетикам отказаться от уколов инсулина

Ученые из Амстердамского университета «победили» диабет сочетанием воздействия электрических импульсов и семаглутида. Результаты исследования представлены на сайте конференции Digestive Disease Week (DDW), посвященной научной достижениям в области гастроэнтерологии.

Процедура ReCET основана на использовании электрических импульсов для создания микропор в клеточных мембранах кишечника. Этот метод омолаживает слизистую оболочку органа и повышает чувствительность организма к инсулину.

В сочетании с препаратом семаглутидом процедура показала впечатляющие результаты: 86% участников исследования смогли полностью отказаться от уколов инсулина в течение года. По подсчетам исследователей, средний уровень глюкозы в крови добровольцев натощак снизился со 158 до 119 мг/дл, а показатель гликированного гемоглобина (HbA1c) — с 7,2% до 6,6%.

По словам ученых, основные преимущества технологии ReCET — ее безопасность и простота. Процедура проводится амбулаторно, не вызывает повреждений тканей и не использует тепловое воздействие, что минимизирует риск осложнений. Это делает метод перспективным в лечении диабета.

В будущем ученые планируют провести дополнительное рандомизированное исследование для подтверждения результатов. Если испытание покажет хорошие — ReCET может войти в клиническую практику как простой способ долгосрочной нормализации уровня сахара в крови.

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