Психолог рассказал о новом феномене кризиса 25-летних

Кризис 25-летних — это новый феномен, который мы наблюдаем в последнее время. Это возраст, когда человек должен полноценно вступить во взрослую жизнь, начать работать на общество, а не только на себя. Однако сегодня многие молодые люди оказываются к этому переходу не готовы. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Борис Рыжов.

«Суть кризиса заключается в том, что человек заканчивает длительный период обучения (обычно около 24 лет, включая школу, университет, возможно магистратуру или аспирантуру) и должен вступить в полноценную взрослую жизнь. Но оказывается, что он не готов к этому переходу. В течение всего периода обучения человека хвалили и поощряли за «работу над собой», за личностный рост, за успехи в учебе. Но теперь от него ожидают, что он будет работать на общество, вносить свой вклад», – объяснил специалист.

По его словам, многие молодые люди не понимают этого изменения в ожиданиях общества. Они продолжают жить так, как привыкли, фокусируясь на саморазвитии, изучении новых языков, «работе над собой», но общество уже ждет от них конкретных результатов и вклада.

«Это создает серьезный диссонанс. Молодым людям кажется, что мир внезапно стал враждебным, что их перестали ценить. На самом деле это следствие недостаточной социализации в более раннем возрасте, когда не были сформированы правильные ожидания от взрослой жизни. Люди достигают биологической зрелости, но психологически оказываются не готовы к требованиям взрослой жизни. Это может приводить к разочарованию в жизни, депрессии, трудностям в построении карьеры и личных отношений», – рассказал профессор.

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