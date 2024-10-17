Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказал о новом феномене кризиса 25-летних

Психолог Рыжов: сегодня 25-летние не готовы к переходу во взрослую жизнь

close
Shutterstock

Кризис 25-летних — это новый феномен, который мы наблюдаем в последнее время. Это возраст, когда человек должен полноценно вступить во взрослую жизнь, начать работать на общество, а не только на себя. Однако сегодня многие молодые люди оказываются к этому переходу не готовы. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Борис Рыжов.

«Суть кризиса заключается в том, что человек заканчивает длительный период обучения (обычно около 24 лет, включая школу, университет, возможно магистратуру или аспирантуру) и должен вступить в полноценную взрослую жизнь. Но оказывается, что он не готов к этому переходу. В течение всего периода обучения человека хвалили и поощряли за «работу над собой», за личностный рост, за успехи в учебе. Но теперь от него ожидают, что он будет работать на общество, вносить свой вклад», – объяснил специалист.

По его словам, многие молодые люди не понимают этого изменения в ожиданиях общества. Они продолжают жить так, как привыкли, фокусируясь на саморазвитии, изучении новых языков, «работе над собой», но общество уже ждет от них конкретных результатов и вклада.

«Это создает серьезный диссонанс. Молодым людям кажется, что мир внезапно стал враждебным, что их перестали ценить. На самом деле это следствие недостаточной социализации в более раннем возрасте, когда не были сформированы правильные ожидания от взрослой жизни. Люди достигают биологической зрелости, но психологически оказываются не готовы к требованиям взрослой жизни. Это может приводить к разочарованию в жизни, депрессии, трудностям в построении карьеры и личных отношений», – рассказал профессор.

Ранее психолог назвал главную опасность современных методов воспитания детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами