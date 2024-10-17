Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые создали устройство для точной имитации работы рта и языка

SciRep: искусственный человеческий рот ускорит изучение переработки мягкой пищи

close
Global Look Press

Ученые из Национального исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (Франция) создали устройство, способное имитировать процесс переработки мягкой пищи во рту человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Ключевым элементом модели выступает силиконовый язык, приводимый в действие сжатым воздухом. Эта часть может имитировать сложные движения человеческого языка, что позволяет более точно изучать, как пища обрабатывается в ротовой полости.

В ходе испытаний искусственный рот был протестирован на трех видах мягких продуктов. Результаты показали, что пищевые болюсы (комки), образованные с помощью устройства, по таким характеристикам, как твердость, адгезия, когезия и вязкость, очень близки к тем, что производятся здоровым человеком.

Ученые планируют усовершенствовать модель, добавив функцию жевания для еще более точного воспроизведения естественных процессов. Это особенно важно для разработки продуктов, подходящих для пожилых людей, которые могут сталкиваться с потерей мышечной массы или трудностями при глотании. Современные лабораторные модели не способны точно имитировать работу рта, что затрудняет создание продуктов, удовлетворяющих особые потребности различных групп населения.

Ранее ученые придумали необычный метод улучшения слуха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами