Ученые создали устройство для точной имитации работы рта и языка

Ученые из Национального исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (Франция) создали устройство, способное имитировать процесс переработки мягкой пищи во рту человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Ключевым элементом модели выступает силиконовый язык, приводимый в действие сжатым воздухом. Эта часть может имитировать сложные движения человеческого языка, что позволяет более точно изучать, как пища обрабатывается в ротовой полости.

В ходе испытаний искусственный рот был протестирован на трех видах мягких продуктов. Результаты показали, что пищевые болюсы (комки), образованные с помощью устройства, по таким характеристикам, как твердость, адгезия, когезия и вязкость, очень близки к тем, что производятся здоровым человеком.

Ученые планируют усовершенствовать модель, добавив функцию жевания для еще более точного воспроизведения естественных процессов. Это особенно важно для разработки продуктов, подходящих для пожилых людей, которые могут сталкиваться с потерей мышечной массы или трудностями при глотании. Современные лабораторные модели не способны точно имитировать работу рта, что затрудняет создание продуктов, удовлетворяющих особые потребности различных групп населения.

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