Ученые определили источник неуловимого и смертельного «женского» рака

Американские ученые из Корнеллского университета нашли источник наиболее агрессивной формы рака яичников — высокодифференцированной серозной карциномы. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Серозная карцинома остается шестой по значимости причиной летальных исходов от рака среди женщин. Большинство пациенток живут не более пяти лет после постановки диагноза. Болезнь часто протекает без симптомов, и не существует диагностических инструментов для ее раннего обнаружения.

В новом исследовании команда обнаружила в фаллопиевой трубе предресничные эпителиальные клетки, которые оказались особенно подвержены раку.

Предресничные клетки развиваются из стволовых клеток и служат промежуточным этапом между ними и конечной стадией развития в виде ресничных клеток, которые обеспечивают перемещение жидкостей и яйцеклеток в маточной трубе.

В ходе лабораторных экспериментов на мышах ученые нашли связь между деактивацией определенных генов и развитием серозной карциномы. Дальнейший анализ указал, что ее источником служат переходные предресничные клетки.

По словам исследователей, процесс цилиогенеза, или образования ресничек, хорошо изучен, что облегчит поиск потенциальных целей для диагностики и лечения.

Ранее ученые определили комбинации генов, связанных с «женским» раком.