Ученые узнали точный возраст крупнейшего кратера Луны

Британские ученые из Манчестерского университета при участии коллег из Китая и Швеции выяснили точный возраст крупнейшего и самого старого ударного бассейна Южный полюс — Эйткен на Луне. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstron).

Бассейн Южный полюс — Эйткен представляет собой гигантский кратер на обратной стороне Луны. Его диаметр составляет около 2,4 тыс. километров, а глубина достигает восьми километров. Он образовался из-за падений комет и астероидов, но время его появления было известно лишь приблизительно — первые 500 млн лет после появления Луны.

В новом исследовании команда проанализировала лунный метеорит Northwest Africa 2995, который нашли в Алжире в 2005 году. Он состоит из различных типов лунных пород, которые выбросило в космос в результате мощного удара по поверхности спутника нашей планеты.

Изучив количество урана и свинца внутри метеорита, исследователи определили, что возраст элементов составляет от 4,32 до 4,33 млрд лет.

По словам ученых, открытие возраста появления бассейна Южный полюс — Эйткен на 120 млн лет раньше предыдущих оценок.

Ранее астрономы выяснили, что 4 млрд лет назад 300-километровый астроид врезался в крупнейшую луну Солнечной системы — спутник Сатурна Ганимед.