Врач рассказал об осложнениях лазерной коррекции зрения

Осложнения после лазерной коррекции зрения встречаются редко, однако у некоторых пациентов ее вероятность выше. Например, пожилым и людям с тонкой роговицей процедура не рекомендуется. Об этом «Газете.Ru» рассказал офтальмолог клиник DocDeti и DocMed Александр Родин.

«Лазерная коррекция зрения — одна из самых безопасных видов хирургии глаза и наиболее популярная операция в офтальмологии. Только по новейшей технологии Relex SMILE в мире прооперировано более восьми миллионов человек. Но как при любой хирургии, в лазерной коррекции встречаются и осложнения. По данным научных работ, частота осложнений не превышает 1-2%», — рассказал врач.

Чаще всего пациенты сталкиваются с сухостью глаз. Реже встречается необходимость провести повторную коррекцию из-за отсутствия желаемого эффекта. Повторное вмешательство устраняет проблему, если после первой операции осталось достаточно ткани роговицы. Еще реже встречаются проблемы с заживлением ткани. Например, если пациент будет активно тереть глаз после операции по технологии ЛАСИК, он может сместить поверхностный лоскуток ткани.

Хотя врачи умеют бороться со всеми этими осложнениями, не допустить их безусловно лучше чем лечить. Современное диагностическое оборудование сегодня позволяет легче выявлять тех пациентов, которым операция не рекомендована.

«Однозначно не рекомендована лазерная коррекция тем пациентам, чье зрение претерпевает активные изменения, например, детям. Пациентам старшего возраста тоже лучше не проводить коррекцию: из-за ухудшения способность хрусталика переключаться с дали на близь трудно подобрать фокус лазера во время процедуры. Также есть индивидуальные противопоказания, например, тонкая или экстремально мягкая ткань роговицы. Иногда в процедуре отказывают при состояниях, которые могут восстановление после операции, например, при герпесе глаз или воспалительных заболеваниях соединительной ткани», — отметил Родин.

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