Ученые представили первый фрагмент из крупнейшего атласа Вселенной

Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) представили «первую страницу» самого большого трехмерного атласа Вселенной из когда-либо созданных. Фрагмент был получен с помощью космического телескопа «Евклид» и запечатлел 14 млн галактик. Об этом сообщается на официальном сайте ЕКА.

Целью миссии «Евклида» заявлена не только снимки видимого космоса, но и изучение темной энергии и темной материи.

Недавно полученные данные представляют собой мозаику общим разрешением 208 гигапикселей и покрывают лишь 1% пространства, которое предполагается картографировать.

Подборка состоит из результатов 260 наблюдений, сделанных в период с 25 марта по 8 апреля 2024 года. За две недели «Евклид» охватил 132 квадратных градуса неба, что более чем в 500 раз превышает площадь полной Луны.

В ЕКА отметили, что первая часть карты уже содержит около 100 миллионов источников: звезд в нашем Млечном Пути и галактик за его пределами. Около 14 млн этих галактик могут быть использованы для изучения скрытого влияния темной материи и темной энергии на Вселенную.

Ожидается, что завершенный атлас будет составлен ​​на основе шести лет наблюдений и охватит треть неба с миллиардами галактик на расстоянии до 10 млрд световых лет.

Ранее ученые установили местоположение более 1 млн галактик.