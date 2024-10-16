Назван виновник скрытой потери зрения у пожилых

Исследователи из Гетеборгского университета в Швеции установили, что глаукома на ранних стадиях поражает зрительный нерв незаметно. Многие люди даже не подозревают о наличии этого опасного заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Ophthalmologica.

Ученые обследовали глаза 560 добровольцев в возрасте 70 лет и получили неожиданные результаты: почти 5% испытуемых страдали от глаукомы, причем половина пациентов не знала о своем диагнозе до участия в исследовании.

По словам исследователей, глаукома наносит значительный урон зрению без каких-либо симптомов на ранних стадиях. Это заболевание характеризуется повышением внутриглазного давления с последующим развитием типичных дефектов зрения и атрофией зрительного нерва.

Ведущий исследователь Лена Хавстам Йоханссон акцентировала внимание на важности ранней диагностики, отметив, что выявление заболевания на ранней стадии может кардинально изменить качество жизни пациентов. Лечение глаукомы обычно включает использование глазных капель для снижения внутриглазного давления и замедления повреждения зрительного нерва.

Одним из ключевых аспектов исследования стало то, что у многих пациентов с недавно установленным диагнозом глазное давление находилось в пределах нормы. Это подчеркивает, что полагаться исключительно на его измерение для диагностики глаукомы неправильно. Также выяснилось, что при оценке остроты зрения на ранних стадиях глаукомы хорошо функционирующий глаз может компенсировать ухудшение зрения другого, что дополнительно усложняет обнаружение патологии.

Ученые подчеркнули, что семейный анамнез играет значительную роль в оценке риска: если у близких родственников в истории болезни отмечена глаукома, вероятность ее появления значительно возрастает.

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